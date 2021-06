Nina Derwael blijft ook in brugfinale FIT Challenge onder olympisch doel: “Ik weet dat ik beter kan”

Olympische SpelenNina Derwael sloot de FIT Challenge in Gent af met goud in de brugfinale, maar ze blikt terug op een wankele generale repetitie voor Tokio. Zaterdag in de kwalificaties sprong ze fout af , vandaag bleef ze na wat weeffoutjes en een gemiste verbinding met 14.900 punten onder haar olympische doel: “Ik heb nog veel verbetermarge.”

De finale op de brug betekende voor Nina Derwael een belangrijke herkansing. Mentaal was het voor haar een afknapper hoe ze in de kwalificaties fout afsprong: ze moest nadien haar tranen verbijten. Na een nachtje slapen mocht ze vandaag een nieuwe poging doen in de brug op haar olympische oefening met hogere moeilijkheidsgraad. De afsprong lukte nu beter maar niet perfect, en de uitvoering van enkele bewegingen liet te wensen over waardoor ze een verbinding liet varen, met 14.900 als totaalscore.

En dat zorgde voor gemengde gevoelens bij Nina Derwael: “Het ging al beter dan zaterdag. Ik ben de oefening doorgekomen, maar het was nog niet zoals ik wilde of zoals het moest zijn. Bij de eerste elementen zat ik wat te dicht, waardoor ik geen tijd had om een volgende verbinding in te zetten. Ik heb een verbindingen laten wegvallen, en heb zo geprobeerd de oefening nog af te maken.”

Zo blijft Derwael in de aanloop naar Tokio wel zonder de bevestiging van een score die ze in gedachten heeft om olympisch goud te halen, in de buurt van 15.400 punten. Op de wereldbeker in het Kroatische Osijek twee weken geleden had ze de moeilijkheid van haar element ‘Derwael-Fenton’ verhoogd met een extra halve zwaai, maar bij de jury bestond discussie over de rating daarvan. In Gent greep Derwael terug naar haar vertrouwde Derwael-Fenton, en laste ze een extra Tkatchev in om haar hoge moeilijkheidsgraad van 6.7 te behouden.

Twijfels?

Dat ze haar nieuwe samenstelling een maand voor de Spelen nog niet netjes in competitieverband heeft uitgevoerd, kan voor twijfels zorgen richting Tokio. Maar Derwael is mentaal sterk en kan als back-up ook nog altijd teruggrijpen naar haar oude oefening met een lagere startwaarde (6.5) maar nette uitvoering waarmee ze twee keer WK-goud pakte, met een score van 15.200 en 15.233.

Die switch is wel niet de bedoeling, zei ze vandaag na haar brugfinale in Gent: “Neen, we gaan het op deze oefening van vandaag houden. Ik heb nog veel verbetermarge, tot vijf tienden als ik alles normaal uitvoer. Op training is me dit nog nooit overkomen. Ik weet dat ik met deze oefening en hetzelfde gevoel als op het WK in Stuttgart 15.400 kan halen. Dat is wat ik in mijn hoofd heb voor de Spelen.”

Derwael geeft toe dat vermoeidheid haar parten speelde in de FIT Challenge: “Het was een zwaar weekend. Maar ik ben blij dat ik het heb gehad en ik heb toch nog op een positieve noot kunnen eindigen. We hebben nu tijd om voort te werken aan alle oefeningen, maar we gaan iets minder op volume trainen deze week.”

