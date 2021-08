Nieuwe val in omnium maakt van Lotte Kopecky dé Belgische pechvogel van deze Spelen: “Dit moet ik even laten bezinken”

Olympische SpelenLotte Kopecky, toch. Nog geen 48 uur na haar crash in de ploegkoers en hop, daar ging ze weer in de scratch van het omnium, onze Kristallen Vrouw. Mét schade, nu. Fysiek. En mentaal. Na één ronde in de tempokoers stapte ze er, tranen in de ogen, uit. “Dit moet even bezinken.”

En de Oscar voor Belgische Pechvogel van de Olympische Spelen gaat naar: Lotte Kopecky (Van Der Plaetsen, Bolingo en Geens vervolledigen de top vier). Wat was dat toch allemaal daar in Izu Velodrome. Recordplek, zeer zeker. Maar ook de baan van de vallende dames. Twee keer deelde Kopecky in de klappen. Dat kletterende geluid op de planken, de rondvliegende houtsplinters, de niet te overziene ravage, schaafwonden en loshangende lapjes menselijk vlees: het blijft ons bij. Vreselijk. Net als vrijdag, in de ploegkoers, kon Kopecky geen kant meer op. Balsamo viel, sleurde de Ierse Kay mee, de Poolse Pikulik, topfavoriete Laura Kenny. En ja hoor, ook ‘dievanongs’. Machteloos. Onder de blauwe band lag een wedstrijdcommissaris uitgeteld op de rug. Kopecky sloeg van pure frustratie en ontgoocheling met de vlakke hand op de piste. Damned!

Zware kneuzing van en bloeduitstorting (hematoom) op de linker heup, wees een eerste echo in het medisch centrum van de piste uit. Een diagnose die later op de dag na een nieuwe check-up in het atletendorp door BOIC-arts Johan Bellemans werd bevestigd. Kopecky probeerde het nog wel in onderdeel twee van het omnium, de tempokoers, maar verliet al na één ronde wenend het strijdtoneel. “Aandringen had geen zin meer”, voerde bondscoach Peter Pieters het woord. “De bloeduitstorting drukt uiteraard op de spieren, waardoor ze geen kracht meer kon zetten op de pedalen. Het is heel pijnlijk.” Voor de passage in de mixed zone paste Kopecky en daar brachten we alle begrip voor op. “Sorry”, verontschuldigde ze zich in een WhatsAppje. “Veel was er anders toch niet uit me gekomen. Dit moet ik nu heel even laten bezinken.”

Dat het niet de Spelen waren van Lotte Kopecky, beaamde Pieters. “Het begon nochtans heel goed, met die vierde plaats in de wegrit. Maar op de piste hebben zij en Jolien niet kunnen tonen waarvoor ze gekomen waren. Zonder die pech had ze zeker meegedaan voor de medailles. Zo’n omnium ‘new style’, waarin de nummers elkaar zeer snel opvolgen, is geknipt voor meisjes in topvorm. Helaas, het zat haar niet mee. Ik snap volkomen, dat ze nu even van de kaart is. Hier heeft ze een jaar lang moeten op wachten. Ze was uitstekend voorbereid. En dan gebeurt zoiets. Een domper. Hopelijk kan ze zich hier snel over heen zetten. En worden het WK en Parijs-Roubaix straks nieuwe uitdagingen.”

