Nieuw-Zeelandse als eerste transgender geselecteerd voor Olympische Spelen

Het unieke verhaal van Paula Willems, de vrouw die wielrennen op de kaart zette: "Snelste meisje van de wijk dat op rollen leerde rijden en in 1931 Belgisch kampioen werd"

27 november Jolien D’hoore, Lotte Kopecky… het zijn namen die elke wielerliefhebber als muziek in de oren klinken. Er waren echter tijden dat vrouwen op de fiets minder weerklank kregen. Ze reden hun wedstrijden in lange broek omdat blote knieën als onzedig werden beschouwd. Paula Willems was één van die pioniers. In haar thuisgemeente Zelzate -waar ze binnenkort een eigen straat krijgt- werd ze aanvankelijk als een zonderlinge bekeken, maar al snel kreeg ze de steun van internationaal baankampioen Omer De Bruycker. Die leerde haar op rollen rijden. De rest was een tot voor kort onbekende geschiedenis.