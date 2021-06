Nieuw-Zeelandse als eerste transgender atleet geselecteerd voor Olympische Spelen

Transgender atleet Laurel Hubbard is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse damesteam dat uitkomt op de Olympische Spelen in Tokio. Dat heeft het olympisch comité van het land vandaag bekendgemaakt. Ze zal uitkomen op het onderdeel gewichtheffen.

De 43-jarige Hubbard nam deel aan herenwedstrijden voordat ze van geslacht veranderde en wordt de eerste transgender die uitkomt op de Spelen. Haar deelname is mogelijk omdat het bestuursorgaan van het gewichtheffen eerder de kwalificatievereisten voor Tokio heeft aangepast en ze aan alle kwalificatiecriteria voor transgender atleten voldoet. Zo liggen de testosteronwaardes van Hubbard onder de door het Internationaal Olympisch Comité vereiste drempel.

"We erkennen dat genderidentiteit in de sport een zeer gevoelige en complexe kwestie is die een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het speelveld", zei hoofd Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité in een verklaring. Ondanks dat Hubbards testosteronwaardes onder de vereiste drempel liggen, zeggen critici dat ze tal van fysieke voordelen heeft door als man op te groeien, waardoor haar aanwezigheid in de damescompetitie oneerlijk zou zijn voor de andere atleten.

Rijke vader en roekeloos rijden

Hubbard veranderde in 2013 op 35-jarige leeftijd van geslacht. Haar vader, Dick Hubbard, was tussen 2004 en 2007 burgemeester van de Nieuw-Zeelandse stad Auckland en is de oprichter van het merk ‘Hubbard Foods’, dat ontbijtgranen produceert.

In 2018 veroorzaakte Hubbard een ernstig auto-ongeval in Queensland waarbij twee 60-jarigen gewond raakten. De atleet werd veroordeeld voor roekeloos rijden en moest een schadevergoeding van zo’n 11.000 euro betalen. Ook mocht ze een maand niet meer achter het stuur zitten. De slachtoffers van het ongeval, die enkele operaties moesten ondergaan, vonden de straf niet zwaar genoeg. Om kritiek op sociale media te vermijden, werd Hubbards naam initieel anoniem gehouden in de zaak. Die anonimiteit werd nadien echter opnieuw ingetrokken, waardoor Hubbard even onder vuur kwam te liggen.

Hubbard zal in Tokio deelnemen in de categorie boven de 87 kg, waar ze momenteel zestiende in de wereld is.