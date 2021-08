Nieuw alcoholprobleem bij Australië: Lions-tegenstander “beschaamd” nadat spelers bubbel doorbreken om extra bier te gaan halen

Olympische SpelenAlsof de nederlaag tegen de Red Lions nog niet pijnlijk genoeg was. Enkele Australische hockeymannen kregen gisteren huisarrest opgelegd, nadat ze tegen de Covid-protocols in het olympisch dorp hadden verlaten in hun jacht op alcohol. Onder meer de bondscoach reageert misnoegd: “We zijn beschaamd.” ‘t Is niet de eerste keer dat het Australisch Olympisch Comité het mag uitleggen tijdens deze Olympische Spelen .

De teleurstelling was groot bij Australië na de verloren hockeyfinale tegen onze Red Lions. Pas in de shoot-outs moesten ze de duimen leggen. Waar de Lions een stevig feestje bouwden op de overwinning, bleef het bij de ‘Kookaburras’ eerder beperkt tot verdriet verdrinken. De Australiërs zaten al snel door hun voorraad alcohol heen, en waren nog niet van plan hun bed op te zoeken.

Drie spelers slopen omstreeks 3u ‘s nachts naar buiten om wat alcohol op de kop te tikken in een lokale winkel, buiten het olympisch dorp. Ze kwamen al na 20 minuten terug met twee kratjes bier. Zo’n drie uur later - om 6u ‘s ochtends dus - gingen twee spelers nog om een nieuwe lading gerstenat, maar zij kwamen van een kale reis thuis.

Covid-19 houdt lelijk huis in Tokio, waardoor het voor atleten verboden is om het olympisch dorp te verlaten. De bewuste Australiërs zijn nu ook verplicht tot isolatie, een doorn in het oog van het Australisch Olympisch Comité. “Hoewel ik de teleurstelling van de spelers begrijp na de nederlaag, hebben we onze verwachtingen over ons verblijf in Tokio heel duidelijk gemaakt. We hebben hen op de vingers getikt, en ze hebben spijt”, aldus delegatieleider Ian Chesterman.

De spelers gaven hun daden zelf aan bij het Comité, waarna iedereen meteen een coronatest aflegde. Die keerden allemaal negatief terug. “Ze hebben hun ploeg in de steek gelaten. De spelers hebben geen schade aangericht buiten het dorp en niemand geschaad erbinnen, maar mijn bezorgdheid is dat ze het protocol hebben verbroken. De regels zijn er om het team veilig te houden.”

“Ze hebben de Kookaburra’s en het Australische Olympische team in verlegenheid gebracht en het is niet hoe wij willen overkomen. We zijn beschaamd”, voegt bondscoach Colin Batch eraan toe. Om welke vijf spelers het gaat, dat wilden ze bij Australië niet kwijt.

Andere incidenten

Het is niet de eerste keer dat Australische olympiërs het te bont maken tijdens deze Spelen. Zowel de rugbyspelers als het voetbalteam hebben een onderzoek aan hun been na slecht gedrag op de vlucht huiswaarts. Op een 10 uur durende vlucht van Tokio naar Sydney waren de atleten in de alcohol gevlogen, wat tot klachten van Japan Airlines en heel wat inzittenden heeft geleid.

Volgens de aanwezigen waren de dronken Australiërs heel luidruchtig en irritant, weigerden ze te gaan zitten wanneer dat werd gevraagd en droegen ze geen mondmaskers, omdat ze de hele tijd aan het drinken waren. Het toilet werd meermaals gebruikt om te gaan braken en werd in weinig hygiënische staat achtergelaten. Toen ze een opmerking kregen over hun gedrag, hadden ze daarop hun antwoord klaar: “We waren slecht op het veld, maar onze alcohol kunnen we wel aan.” Een andere ploeggenoot sloot zich daarbij aan: “Wie kan het wat schelen dat we hebben gekotst? Het is niet Wereldoorlog III!”

En dat was niet het enige incident. Het Australisch Olympisch Comité bevestigde dat het rugbyteam en enkele roeiers hun kamers in Tokio als een echte zwijnenstal hebben achtergelaten. Zo is er sprake van een gat in de muren, vernielde bedden en kotsvlekken. Twee levensgrote mascottes van het team, een emu en een kangoeroe, waren zelfs een tijdje spoorloos. “Sommige jonge atleten zijn in de fout gegaan. Ze hebben spijt en gaan hieruit leren”, klonk het ook. Er volgden excuses uit het Australische kamp, en enkele atleten kregen een straf opgelegd in de vorm van een therapie tegen alcoholverslaving.

