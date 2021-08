Next Gen olympiërs, de 24 voor ‘24. Ontdek onze (verborgen) Belgische parels voor de Spelen van Parijs

Over drie jaar is de reis minder ver: in 2024 is Parijs het decor voor de Olympische Spelen. In de Franse hoofdstad is Nina Derwael nog wat acrobatischer, Wout van Aert sneller en Matthias Casse sterker, maar is het daarnaast uitkijken naar een verse, deels nog onbekende, lichting.

In de vijfdelige reeks ‘Next Gen olympiërs’ stelt HLN u vanaf morgen de Belgische olympische medaillekandidaten van de toekomst voor. Atleten die in de jeugdcategorieën grote sier maakten of nog steeds maken, wereldrecords achter hun naam hebben staan en zonder omkijken timmeren aan de weg naar de absolute top bij de profs. Allemaal hebben ze het talent én branden ze van ambitie: 2024 is het grote doel.

Volledig scherm Next Gen Olympiërs. © HLN

Samen met experts maakten we een selectie van 24 atleten uit 18 verschillende olympische onderdelen. Op het water of in de zaal. Met of zonder bal. Op muziek of in alle stilte. Alleen of als toekomstige sterkhouder in ploegverband: de diversiteit is groot. Sommigen onder hen konden al in Tokio proeven van de Spelen en bevestigden hun talent, voor anderen moet Parijs de eerste olympische ervaring worden. Enkelen zelfs in een sport die voor het eerst op de olympische agenda staat.

Kenner aan het woord

Om de kwaliteiten, werkpunten en medaillekansen optimaal in te schatten, wordt elk talent geschetst door een deskundige die de atleet of atlete van nabij volgt. Zoals de coach, een ex-olympiër of ploegmaat. Thomas Briels bijvoorbeeld, die vertelt over de toekomstige smaakmaker van de Red Lions. Of Hans Van Alphen, die weet dat een 19-jarige op bepaalde nummers in de zevenkamp nu al beter doet dan hijzelf ooit deed. Of wat te denken van één van ‘s werelds beste breakdancers? Haar trainer: “Ze wil meer bereiken dan anderen óóit deden.”

Een vastomlijnde selectie is dit niet. De komende maanden en jaren kunnen en hópen we dat nog meer Belgisch talent de kop opsteekt. Dat neemt niet weg dat u in ‘Next Gen olympiërs’ nú al het merendeel van de talenten dat in Parijs hoopt te schitteren leert kennen. Toppertjes die dromen van een olympische finale. En de Brabançonne...

Morgen aflevering één van ‘Next Gen olympiërs’. Met onder anderen het grootste zwemtalent van België, de man die over 2m36 wil en een Belgian Cat die revanche zoekt voor de zware afknapper in Tokio.

Volledig scherm Next Gen Olympiërs. © HLN