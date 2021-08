Net niet voor De Ketele en Ghys: “Als andere ploegen het werk aan de Denen laten, pakken we goud”

Olympische SpelenHet heeft niet mogen zijn voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys op de Olympische Spelen . Onze landgenoten kwamen in een knappe finale van de koppelkoers bij de mannen heel dicht bij de medailles, maar zagen eremetaal in het absolute slot door de neus geboord door een sterke remonte van Groot-Brittannië. Denemarken pakte goud. “Het zat er misschien nog meer in dan in Peking, maar het is weer net niet”, aldus De Ketele, die ook dertien jaar geleden al vierde werd.

Na de teleurstellende ploegkoers van Lotte Kopecky en Jolien D’hoore hoopten Kenny De Ketele en Robbe Ghys op meer succes op het ovaal van de Izu Velodrome in Tokio. De Ketele en Ghys behoorden tot de outsiders, want met de duo’s Morkov-Hansen, Viviani-Consonni en Hayter-Walls stond er veel mooi volk aan de start. De opdracht bleef wel dezelfde: aan de 20 tussensprints onderweg zoveel mogelijk scoren.

Net als gisteren was het even wachten tot het Belgisch vlaggetje op het scorebord verscheen. Bij de eerste drie sprints pakten Frankrijk en Groot-Brittannië het leeuwendeel van de punten, ook Denemarken sprokkelde schoorvoetend. Pas bij de vierde sprint pakten De Ketele en Ghys hun eerste puntje.

Onze landgenoten leken gelanceerd, want ook aan de vijfde en achtste sprint deelden ze in de punten. Meer nog: De Ketele pakte telkens met een snedige versnelling de volle buit, waardoor België zich na meer dan een kwart wedstrijd netjes in de top vijf nestelde. De gedroomde medaille bleef zo binnen bereik.

Volledig scherm © BELGA

Vlak voor halfkoers deden de Britten een eerste echte poging om een bonusronde te nemen. Alarmfase rood bij de Denen, die in de persoon van een ijzersterke Morkov het kloofje dichtten. Met nog 100 van de 200 ronden voor de boeg leken nog zes landen in aanmerking te komen voor het goud: Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Italië én België.

Belangrijk moment vlak voorbij halfweg koers: Frankrijk dreigde met een sterk nummer rond te rijden, waarop de Denen en de Britten de handen in elkaar sloegen om het gat binnen de perken te houden. Dankzij de inspanning nam Frankrijk wel een aantal sprints voor hun rekening, waardoor de Fransen naar de top van het tussenklassement doorstootten.

De strijd om het goud leek uit te draaien op een duel tussen topfavoriet Denemarken en Frankrijk, al leek dat duo in de finale toch wat de tol te betalen voor de inspanningen. De Ketele en Ghys deelden hun ploegkoers perfect in en probeerden in de finale nog een bonusronde te pakken, maar daarbij kregen ze het gezelschap van de ook sterk eindigende Britten, die ervoor zorgden dat België op eenondankbare vierde plaats strandde.

Denemarken kroonde zich met Lasse Norman Hansen en Michael Morkov tot olympisch kampioen, voor Groot-Brittannië en Frankrijk.

De Ketele: “Bittere pil om slikken”

Kenny De Ketele greep net als in Peking in 2008 met een vierde plaats in de ploegkoers net naast een medaille. “We deden mee, het zat er misschien nog meer in dan in Peking, maar het is weer net niet”, zucht De Ketele bij VTM Nieuws. “Een jammerlijk verhaal en een bittere pil om te slikken, maar toch ook met enige fierheid. We hebben getoond dat we er klaar voor waren”, aldus de 36-jarige De Ketele. “Ik voelde dat de anderen bij de sprints op de adem trapten en dat ik dat nog niet helemaal had”, vult Robbe Ghys aan. “We hebben geprobeerd, maar het lukte net niet.”

De Belgen kwamen vooral in de tweede wedstrijdhelft helemaal aan de oppervlakte. “Dat was niet helemaal de bedoeling”, geeft De Ketele toe. “We wouden van bij de start meedoen, maar hadden een iets te klein verzet om meteen heel vlot punten te scoren - of toch om dat elke keer opnieuw te doen. We hebben er dus drie sprints uitgekozen, waarbij we meteen ook twee keer de volle buit pakten. Op het einde hadden we het voordeel door het tandje kleiner.”

De Ketele en Ghys reden een ijzersterke finale, waarin ze zowaar nog bijna een bonusronde pakten. “Moesten de andere ploegen het werk aan de Denen gelaten hebben, zouden we zeker rond gereden hebben want zij zaten helemaal kapot. Maar we moesten het tegen een verzameling van ploegen doen, wat normaal is in koers. Dat heeft het kwartje naar de verkeerde kant doen vallen. Anders was het goud voor ons, dat is ook het enige waar ik de laatste twintig ronden aan dacht. Uiteindelijk is het niks geworden.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

