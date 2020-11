NBA-spelers kunnen er door verkort seizoen bij zijn op Spelen, die volgens voorzitter Bach zeker doorgaan

Olympische Spelen IOC-voorzitter Thomas Bach wil geen Spelen zonder publiek

15 juli De Olympische Spelen in 2021 in Tokio achter gesloten deuren organiseren, is voor het Internationaal Olympisch Comité geen optie. "Olympische Spelen zonder publiek, is wat we zeker niet willen", verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach na de bestuursvergadering in Lausanne.