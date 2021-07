Nafi Thiam trekt met vertrouwen naar Olympische Spelen: “Ik ben beter dan vijf jaar geleden in Rio”

Thiam verdedigt volgende maand in Tokio haar Olympische titel op de zevenkamp. “Of we daar de beste Thiam gaan zien? Ik hoop het”, vertelt de atlete. “Ik heb hard gewerkt om zo goed mogelijk te zijn, én ik ben ook goed. Oké, de voorbije twee jaren waren moeilijk, maar ik heb wel stappen vooruit gezet. Ik ben volwassener en sterker geworden. Completer ook. Ik ben beter dan vijf jaar geleden.” Dat haar resultaten in aanloop naar de Spelen niet fantastisch waren en dat haar laatste zevenkamp al van het WK in Doha 2019 dateert, baart haar geen zorgen. “Ik moet in Tokio in topvorm zijn, niet nu. Wat anderen zeggen, maakt me weinig uit. Ik focus op mezelf en weet dat ik goed zal zijn.”