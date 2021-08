Nafi Thiam tot tranen toe bewogen: “Er is zoveel druk geweest, mentaal ben ik even op” - Vidts: “Nooit van durven dromen”

OLYMPISCHE SPELENDe tranen werden de vrije loop gelaten. Nafi Thiam was bijzonder emotioneel in een eerste reactie, net nadat ze haar olympische titel in de zevenkamp had verlengd . “Hier was plezier maken moeilijker dan in Rio, omdat er veel druk van buitenaf was.”

“Het is gek, heel moeilijk te beseffen.” Het moet nog allemaal wat doordringen bij Nafi Thiam, dat ze net haar olympische titel heeft verlengd. Voor de camera liet ze haar tranen de vrije loop. “De laatste jaren zijn echt een uitdaging geweest voor mij. Op fysiek vlak, maar zeker ook mentaal. De twee zijn met elkaar verbonden. Ik ben enorm fier dat ik dat dat overwonnen heb en mijn olympische titel heb verlengd. Nu ben ik mentaal leeg. Het is even op.”

“Op het moment dat ik de meet na de 800m overschreed, besefte ik het nog niet goed. Pas nadien, toen ik onder meer mijn familie zag, drong het door en heb ik mijn emoties de vrije loop gelaten.”

“Ik wist dat ik grootse prestaties moest leveren om te winnen vandaag. Dat mijn coach (Roger Lespagnard, red.) er in het begin van de dag niet bij was, was moeilijk, maar ik heb aan hem gedacht en aan alles wat we samen doorstaan hebben. Mijn hele team heeft me zo gesteund en omringd. De afsluitende 800m was vooral een strategische race. De snelste meisjes hebben het tempo bepaald. Ik heb zo lang mogelijk gevolgd en er op het einde nog eens alles uitgeperst.”

Vijf jaar geleden pakte Thiam al goud op de Spelen in Rio. “Ook daar ben ik tot het uiterste moeten gaan”, aldus Thiam. “Maar hier was het mentaal moeilijker. In Rio waren er geen verwachtingen over mij en kon ik mijn competitie in de achtergrond afwerken en me amuseren. Hier was plezier maken moeilijker, omdat er veel druk van buitenaf was.”

Noor Vidts (4de): “Nooit van durven dromen”

Noor Vidts veroverde niet alleen met haar sportieve prestaties de harten van alle Belgen, maar ook met haar ontwapenende glimlach. “Het is echt super wat ik gedaan heb, hier had ik nooit van durven dromen”, vertelde ze. “Ik ben superblij.”

Vidts werd in de eindnotering knap vierde. En zeggen dat deze Spelen eigenlijk slechts als voorbereiding dienden op de Spelen in Parijs over drie jaar. “Dat was inderdaad het doel, het is zot wat ik hier heb gedaan. Na de eerste dag had ik wel door dat ik enorm goed bezig was, maar ik wist niet op welke plaats ik me mocht richten. Deze nacht heb ik geen oog dicht gedaan door de opwinding.”

Niet fulltime op atletiek storten

Op de afsluitende 800 meter stak onze landgenote met een ultieme sprint alsnog de hand uit naar brons. “De coach had me aangeraden om de eerste ronde achter iemand te blijven. Toen ik voelde dat we traag liepen, ben ik beginnen sprinten, want anders zou het zeker niet goedkomen. Ik zag op het grote scherm dat Oosterwegel als eerste achter mij liep, waarop ik nog een tandje bijstak. Maar ik kwam net te kort. Het is een tof meisje, dus het is super dat we allebei zo goed gepresteerd hebben.”

“Ik besef het nog niet helemaal. Ik had nooit gedacht ik überhaupt zou kunnen meedoen. Het wordt moeilijk om dit in de toekomst nog te evenaren. Ik wil blijven verbeteren, want ik voelde bij een aantal proeven dat ik er niet alles uithaalde.”

Vidts is naast een topper in de zevenkamp ook masterstudente. Richt ze zich na haar studies voltijds op de atletiek? “Ik denk niet dat ik me fulltime op atletiek zal storten, want ik wil nog iets ernaast hebben. Zo heb ik het altijd gedaan en dat lukt goed. Maar er is zeker nog progressiemarge, we trainen bovendien nog niet enorm veel.”

