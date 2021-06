Nafi Thiam sluit olympische voorbereiding in Luik af met goed gevoel: “Voel me sterker en sneller dan ooit tevoren”

En Nafi Thiam was, ondanks het slechte weer en haar matige chrono (13.64, in Leiden en Tilburg was ze in de voobije maand al sneller), blij dat ze in Luik had gelopen. “Mijn tijd mag misschien niet de beste zijn maar ik voelde me echt goed. Mijn start was goed, het eerste deel van m’n race was goed - ik bleef zelfs naast Anne lopen (Zagré, nationaal recordhoudster op de 100m horden met 12.71, red.). Ik was zo enthousiast dat ik de pedalen een beetje verloor. Ik begon te forceren en kwam te dicht op de horden uit. Ik moest me op het einde inhouden. Maar mentaal deed dit deugd.”