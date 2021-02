Nafi Thiam sluit EK indoor niet uit

Zo’n tien dagen terug keerde Nafi Thiam terug van haar winterstage in Guadeloupe, een eiland gelegen in de Caraïben. Ze kon er goed trainen, vertelde de 26-jarige meerkampster vanavond, maar technisch ligt er toch nog werk op de plank. Om de puntjes wat op de i te zetten, nam de Naamse enkele meetings op in haar programma, te beginnen met een nieuwe ‘micromeeting’ zaterdag in Gent. Daar schreef ze zich in voor de 60m horden. Een week later zal ze hoogspringen in het Franse Val-de-Reuil en dan op 20 februari wil ze verspringen tijdens het BK indoor. Als die competitie niet doorgaat, hoopt ze op een uitnodiging voor de Franse kampioenschappen datzelfde weekend.

“En pas na die competities neem ik een beslissing over het EK indoor in Polen,” aldus Thiam, die in 2017 al eens EK-goud in zaal won in Belgrado. “Op zich is het EK geen doel voor mij. Het belangrijkste blijft de Spelen, dat zal niet veranderen. Maar als ik me fysiek goed voel en als het past in mijn planning, dan is het misschien wel cool om aan het EK indoor mee te doen. Maar als ik merk dat ik technisch nog te veel werk heb of als ik me geen honderd procent voel en met een pijntje of zit die ik riskeer erger te maken, dan ga ik niet. Ik zal dat na het BK beslissen, in overleg met mijn trainer Roger Lespagnard.”