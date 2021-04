Nafi Thiam plant geen zevenkamp voor Spelen

Nafi Thiam had nog geen beslissing genomen over haar programma richting Spelen. Zo heeft ze de mogelijkheid altijd open gelaten dat ze aan de Hypomeeting in Götzis, waar ze in 2016 wel aantrad om Rio voor te bereiden, zou deelnemen. Maar vandaag meldde de Naamse dat ze geen volledige zevenkamp in haar planning opneemt. Geen Götzis dus, dat in het weekend van 29 en 30 mei op de agenda staat. “Dat geeft me meer tijd en vooral meer energie om me op individuele proeven technisch te verbeteren.”