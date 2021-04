Nafi Thiam plant geen zevenkamp voor Spelen: “Tijd en energie om technisch te verbeteren op individuele proeven”

Voor het eerst in haar carrière als profatlete trekt Nafi Thiam naar een kampioenschap zonder zevenkamp in de benen. Trainingen en individuele competities moeten volstaan om in Tokio haar olympische titel te verdedigen.

4 oktober 2019. Van dan is het al geleden dat Nafi Thiam (26) nog eens een hele heptatlon deed. Op het WK in Doha moest ze het toen afleggen tegen de Britse Katarina Johnson-Thompson. Om zich klaar te stomen voor dat WK trad ze in juni aan op de Décastar in Talence. Alle andere jaren koos ze telkens voor de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis om een kampioenschap voor te bereiden. Ook in 2016 koos ze voor de zevenkamp in Götzis, waarna ze schitterde met olympisch goud in Rio.

Maar het ene jaar is het andere niet. In 2016 paste de Naamse voor het WK indoor en beperkte ze zich tot het BK in Gent terwijl ze dit jaar wel een Europese titel aan haar palmares toevoegde op het EK indoor in Torun. Tel daar zes weken vertraging op haar trainingsschema bij - het gevolg van een peesblessure in het najaar - en meteen is duidelijk waarom ze in overleg met haar trainer Roger Lespagnard besliste om dit jaar uitzonderlijk géén heptatlon in haar programma voor de Spelen op te nemen.

Volledig scherm © BELGA

“Kort dag voor de Spelen”

Geen Götzis dus, dat op de agenda staat in het weekend van 29 en 30 mei. “Dat geeft me meer tijd en vooral meer energie om me op individuele proeven technisch te verbeteren”, aldus Thiam in haar eerste nieuwsbrief sinds ze op 19 april terugkeerde van een drieweekse stage in het Turkse Belek. “Ik ben blij met de omstandigheden daar en met mijn trainingsresultaten. In enkele onderdelen ben ik al sterk en regelmatig maar anderen vragen nog wat meer werk. Dat is de eeuwige cyclus van lopen, smijten en springen dat elke meerkampster op punt tracht te krijgen voor een belangrijk kampioenschap.”

“Op zich zou Nafi wel kunnen aantreden in Götzis, maar het is kort dag voor de Spelen”, legt coach Lespagnard uit. “Dat vraagt twee weken specifieke ‘finetuning’ en dan daarna nog eens twee weken recuperatie - je bent zó een maand trainingen kwijt. Dan lijkt het me beter dat Nafi verder traint en links of rechts een competitie in België meepikt. Ze heeft er meer aan als ze twee of drie keer kan hoog- en verspringen, dan één keer in een zevenkamp uit te komen.” Ook een 200m zal nog op het programma staan. Het speerwerpen, dat bewaart ze voor Tokio.

Waar of wanneer de olympische kampioene aan de start zal staan van een competitie, dat is nog geen uitgemaakte zaak.