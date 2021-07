Nafi Thiam en Felix Denayer dragen Belgische vlag in bijzondere openingsceremonie in Tokio

Thiam en Denayer beleven een historische primeur: voor het eerst mag elk land een mannelijke én vrouwelijke atleet aanduiden om de symbolische vlag te dragen, dit om de gendergelijkheid in de sport te benadrukken.

Gouden en zilveren medaille

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) hield voor Tokio vast aan de eerste vuistregel om gemedailleerden van de vorige editie te nomineren. De 26-jarige Thiam won het goud op de zevenkamp in Rio 2016 en ambieert dezelfde kleur in Tokio. Als ze slaagt in de uitdaging, kroont ze zich meteen tot de allereerste Belgische atleet die een olympische titel weet te verlengen. Haar uitzonderlijke status als kampioene bewees ze ook al met een WK-titel in 2017 en EK-titel in 2018, ook indoor won ze al twee EK-titels. Thiam mocht overigens al de vlag dragen in de sluitingsceremonie van Rio.

Volledig scherm Nafi Thiam © BELGA

Ook Denayer pronkte op de vorige Spelen met een zilveren medaille met de Red Lions, de nationale hockeymannenploeg die toen België zowat op zijn kop gezet hebben. In Tokio start België nu als een van de topfavorieten voor goud, met de 31-jarige Denayer als kapitein en ervaren boegbeeld met 319 caps. In Tokio is hij al aan zijn vierde Spelen toe. De keuze is wel opmerkelijk en bewonderenswaardig, omdat Denayer daags na een mogelijk belastende openingsceremonie al in actie komt met de Red Lions in de kraker van België tegen Nederland. Voor Greg Van Avermaet, die goud op de wegrit in Rio haalde, is het practisch onmogelijk om deel te nemen aan de openingsceremonie. Na de zware Tour en latere afreis naar Tokio moet hij elk rustmoment gebruiken en de wegrit in Tokio start al de volgende ochtend na de openingsceremonie. Bovendien ligt het parcours op meer dan 100 kilometer afstand van het olympisch dorp.

Volledig scherm Denayer Felix (tweede van links) met silveren medaille op het podium in Rio. © Photo News

Geen fans, weinig atleten maar wel spectaculaire show

Veel andere Belgische atleten van de 121-koppige delegatie (plus 8 reserven) zullen er niet in het zog van Thiam en Denayer lopen. Door de coronamaatregelen is het niet de bedoeling de atleten en masse samen te brengen. Ook de atmosfeer in het stadion zal helemaal anders aanvoelen dan in de vorige edities. Fans zijn niet toegelaten in het National Stadium van Tokio, hooguit wat leden van het IOC, sponsors en hoogwaardigheidsbekleders. Maar het is nog wel altijd de bedoeling een spectaculaire show aan te bieden.

Nog voor de start van de openingsceremonie vrijdag om 13 uur Belgische tijd zal al één Belgische atleet in actie gekomen zijn: Jarno De Smedt trapt ‘s ochtends vroeg voor ons land de Spelen af in de kwalificaties van het boogschieten.

De Belgische vlaggendragers op de Olympische Zomerspelen sinds 1920: 2021 in Tokio: Nafi Thiam (atletiek), Felix Denayer (hockey) 2016 in Rio de Janeiro: Olivia Borlée (atletiek) 2012 in Londen: Tia Hellebaut (atletiek) 2008 in Peking: Sébastien Godefroid (zeilen) 2004 in Athene: Jean-Michel Saive (tafeltennis) 2000 in Sydney: Ulla Werbrouck (judo) 1996 in Atlanta: Jean-Michel Saive (tafeltennis) 1992 in Barcelona: Frans Peeters (kleiduifschieten) 1988 in Seoel: Dirk Crois (roeien) 1984 in Los Angeles: Edgar Henri Cuepper (ruitersport) 1976 in Montreal: Gaston Roelants (atletiek) 1972 in München: Gaston Roelants (atletiek) 1968 in Mexico: Gaston Roelants (atletiek) 1964 in Tokio: Gaston Roelants (atletiek) 1960 in Rome: André Nelis (zeilen) 1956 in Melbourne: André Nelis (zeilen) 1952 in Helsinki: Charles De beur (schermen) 1948 in Londen: Charles Vyt (moderne vijfkamp) 1936 in Berlijn: Édouard Écuyer de le Court (moderne vijfkamp) 1920 in Antwerpen: Victor Boin (schermen)

Volledig scherm Nafi Thiam droeg de vlag al op de sluitingsceremonie van Rio. © BELGA