Na een positieve PCR-test alsnog in het stadion voor gouden race, coach Lespagnard: “Ik feliciteer haar met heel m'n hart”

Olympische SpelenDe tweede dag van Nafi Thiam in de zevenkamp in Tokio begon met verontrustend nieuws: bij zijn dagelijkse pcr-test bleek trainer Roger Lespagnard coronapositief. Hij miste de ochtendsessie van zijn atlete. De hertest bleek evenwel negatief te zijn en zo kon hij Thiam met succes haar olympische titel zien verdedigen. “Het was lastig dat ik er s' ochtends niet bij kon zijn, want Vetter was goed bezig en we wisten niet hoe het met Nafi in het speerwerpen zou gaan.”

Woensdag was er in het Olympic Stadium nog geen vuiltje aan de lucht. Roger Lespagnard zat zoals gebruikelijk op de tribune om z’n atlete richtlijnen te geven of bij te sturen tijdens de 100m horden, het hoogspringen, kogelstoten en de afsluitende 200m. Maar vanochtend was er van de 74-jarige coach plots geen spoor meer.

Al snel bleek waarom: de Luikenaar had positief getest en werd afgezonderd. Met de test van Nafi Thiam bleek gelukkig niets aan de hand en zij kon haar competitie gewoon verder zetten, weliswaar zonder haar trainer. Michael Van der Plaetsen, coach en broer van tienkamper Thomas Van der Plaetsen, die gisteren uitviel met een scheur in de hamstrings, nam uitzonderlijk de rol van Lespagnard over. De prestaties van Thiam leden er niet onder: met haar 6m60 in het verspringen, 54m68 in het speerwerpen en een gecontroleerde 800m pakte ze haar tweede olympische goud op rij.

“Dit doet me veel”, zei Lespagnard achteraf voor de VTM-micro. “Niet alleen mij, maar vooral ook Nafi. Ik moet ze met heel m’n hart feliciteren. En iedereen die hier achter de schermen aan heeft meegewerkt. Nafi heeft dingen gedaan die niet makkelijk te combineren zijn: studeren en daarna terugkeren naar het normale leven. Dat betekent dat ze elk jaar aanpassingen heeft moeten maken. Het grote probleem was dat er ook een grote leemte zat tussen vorig jaar - wanneer de Spelen oorspronkelijk zouden doorgaan - en nu.”

“Dat ik er vanochtend niet bij kon zijn was heel lastig. Nafi had gisteren een moeilijke 200m gelopen met die 24.90. Er was wat twijfel in haar zevenkamp geslopen en ik had gezien dat Vetter het goed deed. Zij is goed in het speerwerpen, terwijl Nafi al heel lang geen speer meer geworpen heeft in competitie. We wisten helemaal niet goed hoe het zou gaan.”

“Tijdens haar stage hadden we door een klein probleem aan de rug niet echt kunnen werken aan het kogelstoten en speerwerpen. Ik was dus een beetje zenuwachtig. En plots testte ik positief, ik snapte niet hoe. Ik had mijn vaccin gehad in Europa. Ik heb dan gevraagd wat ik moest doen om het probleem de baas te kunnen. Maar bij het eerst nummer van de dag kon ik Nafi sowieso niet zeggen wat ze moest doen.”

Gelukkig kon Lespagnard via videobeelden bijsturen. “Dat hebben we uiteindelijk goed gedaan, want we zijn weer olympische kampioen geworden, hé.”

