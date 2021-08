Morgen via livestream op HLN.be: Red Lions vieren feest op open bus door Brussel na ‘Gouden Vlucht’ met ook Nafi Thiam

Olympische Spelen Hermien Peters dolblij na A-finale K1 500m: “Zesde is te gek”

5 augustus Hermien Peters zwaait haar Spelen in stijl uit: met een zesde plek in de A-finale van de hypercompetitieve K1 500m-discipline mag ze trots thuiskomen. In de reeksen had ze met haar tijd zelfs bijna het olympisch record gebroken: “Jammer, ik had graag op wikipedia gestaan.”