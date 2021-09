Mogen Derwael en co dan toch hun volledige premie houden? Ministerie van Financiën werkt aan kader voor vrijstelling van belastingen

Olympische Spelen Austra­lisch Olympisch Comité hekelt ‘wrede’ quarantai­ne van 28 (!) dagen voor atleten: “Ze worden gestraft om hun land te vertegen­woor­di­gen”

11 augustus Het Australisch Olympisch Comité (AOC) verzet zich tegen de strenge quarantaineregels van de staat Zuid-Australië. 16 atleten die naar die staat terugkeren, zullen in totaal maar liefst 28 dagen in quarantaine moeten doorbrengen. ‘Een buitenproportionele maatregel’ die volgens het AOC niets met veiligheid of wetenschap te maken heeft. “Andere landen vieren hun atleten bij terugkomst, wij geven ze een wrede behandeling”, luidt het in een statement.