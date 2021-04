Minister van Sport Weyts roept op om Belgische olympiërs zo snel mogelijk te vaccineren: “Ze verdienen gelijke kansen”

“Ik vind dat we de keuze moeten durven te maken”, zegt Weyts. “Ik denk toch dat we allemaal willen dat de Olympische Spelen ook in een olympische geest plaatsvinden en dat elke sporter kan strijden met gelijke wapens. Dat verdienen onze atleten. Het is maar een beperkte groep. We proberen daar nu voor te lobbyen, ook via Europa. Ik denk ook dat die lobby zeker kans op slagen heeft.”