Mertens en Van Uytvanck betreuren gemiste medaillekans na snelle exit, maar zijn blij voor Van Aert: “Zalig toen we van zijn zilver hoorden”

Olympische SpelenEen Belgische medaillekans minder: Elise Mertens en Alison Van Uytvanck zijn al out na de eerste dubbelronde tegen Spanje (3-6, 6-7): “Ons niveau was goed, maar Spanje liet geen steek vallen”, analyseerde het duo. Tijdens hun tiebreak haalde Wout van Aert zilver in de wegrit: “Dat was chic om achteraf te horen, dat is het mooie aan Team Belgium.”

Het gebrek aan samenspel zal Mertens en Van Uytvanck toch wat parten gespeeld hebben. Eerder hebben ze alleen in de Fed Cup wat samen getraind, dan is het kort dag om nu voor de Spelen nog ingespeeld te raken op elkaars kwaliteiten. Anderzijds was er de status van Mertens als nummer één van de wereld in het dubbel die de verwachtingen deed oplaaien. Maar op de baan ondervonden ze dat Spanje in de meeste onderdelen sterker tenniste. Over de intrinsieke klasse van Garbine Muguruza als ex-nummer één en ex-grandslamwinnares, gekoppeld aan Carla Suarez Navarro als ex-nummer tien bestaat geen twijfel. Ook heeft het Spaanse duo al veel vaker gedubbeld en WTA-toernooien samen gewonnen.

“Maar natuurlijk zijn we wel teleurgesteld”, zegt Mertens: “Het was van in het begin een moeilijke wedstrijd. We komen terug na een vroege 3-0-achterstand. Maar ik had niet het gevoel dat ze een steek lieten vallen. Ook in de tweede set zijn we blijven vechten als een team. We hebben oplossingen zitten zoeken en ook wel wat gevonden. Maar het ging niet onze kant uit. Spanje was constanter.”

Quote Zelfs bij winst vandaag hadden we nog lang geen zekerheid over een medaille. Maar ik ben al blij met deze olympische ervaring. Hieraan deelnemen vind ik al heel uniek. Alison Van Uytvanck

Van Uytvanck geeft toe dat bepaalde spelelementen beter hadden kunnen draaien: “Dat is logisch als je niet zo op elkaar ingespeeld bent. We hebben maar een training samen gehad. Maar voor een eerste match verliep onze communicatie wel goed en mogen we qua niveau niet klagen.”

Over de gemiste medaillekans wil Mertens zich niet het hoofd breken. “Een medaille was nog heel ver weg, hoor. Om goud te halen in onze sport moet je niet één keer pieken, maar elke wedstrijd constant spelen.” Van Uytvanck knikt: “Zelfs bij winst vandaag hadden we nog lang geen zekerheid over een medaille. Maar ik ben al blij met deze olympische ervaring. Hieraan deelnemen vind ik al heel uniek.”

Ook het Team Belgium-gevoel is anders dan op het gewone tenniscircuit. Zo won Van Aert zijn zilveren medaille in de wegrit op het moment dat Mertens en Van Uytvanck de tiebreak van de tweede set afwerkten. Eenmaal de ontgoocheling om hun eigen verlies weggeëbd was, voelden ze wel blijdschap voor Van Aert. “Ik vernam het via sociale media”, lacht Van Uytvanck. “Dat was zalig. Dat is toch wel chic. Uiteindelijk voelt hij veel druk omdat hij een medaillekandidaat was, en hij doet het. Dat is mooi om te zien.” Ook Mertens vindt zijn medaille cool: “Dat wil iedere atleet. Oké, ook al is het zogezegd niet van ‘ons’, voelen we het toch wat zo aan als een medaille van Team Belgium. Allemaal samen, daar draait het hier om.”

Volledig scherm

Veel tijd om zich te bezinnen over hun nederlaag hebben Mertens en Van Uytvanck niet. Zondagochtend om 11 uur (4 uur ‘s ochtends in België) begint Mertens al aan haar enkelspel tegen Ekaterina Aleksandrova (WTA 34). Ook niet simpel dus. “Ik heb al alles gedaan wat ik moest doen om te recuperen: een ijsbad, recuperatie, fietsen en kine”, aldus Mertens op de persbabbel in de mixed zone. “Het is een zware loting tegen een meisje met heel harde slagen. Ik zal haar moeten ontregelen, maar ook initiatief moeten nemen.” Van Uytvanck speelt net na de match van Mertens haar enkelspel tegen de minder hoog geklasseerde Ivana Jorovic (WTA 309): “Maar de Spelen zijn zo een beetje als de Fed Cup. Vijf jaar geleden had ook niemand gedacht dat Monica Puig goud in het enkelspel zou pakken. Ik ga zeker op mijn hoede zijn.”

In het enkelspel neemt Elise Mertens (WTA 17) het in de eerste ronde op tegen de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 34). Van Uytvanck ontmoet de Servische Ivana Jorovic (WTA 309). Eerder op de dag verloren ook Sander Gillé en Joran Vliegen hun eerste ronde in het dubbelspel in Tokio. De Limburgers moesten in twee sets (6-3 en 7-6 (7/5)) de duimen leggen voor de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer.

Volledig scherm Ook Sander Gillé (links) en Joran Vliegen overleefden de eerste ronde niet in het dubbelspel.

