Meer dan honderd olympiërs laten morgen prikje zetten op Heizel

In totaal werden zo’n 170 atleten uitgenodigd maar niet elke atleet is beschikbaar: een deel zit op stage in het buitenland of moet in competitie uitkomen. “En na 8 mei konden we nog geen afspraak maken omdat ze dan afhankelijk zijn van de vaccinleveringen,” aldus Olav Spahl, tevens delegatieleider in Tokio.