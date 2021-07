Medaillekoorts voor tijdrijden stijgt, wordt Zilveren Wout, Gouden Wout? “Ik verwacht hem op zijn best”

Sporza laat spannende verlenging van Belgian Lions niet live zien, kijkers reageren misnoegd: “Belgen krijgen toch altijd voorrang?”

26 juli En of het spannend was: 16-16 stond het in de basketmatch tussen de Belgian Lions en Nederland op de Olympische Spelen. Tijd voor een zenuwslopende verlenging dus, maar net dan besliste Sporza om de live uitzending te onderbreken en over te schakelen op turnen.