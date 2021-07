Medaillekanshebber Elise Mertens er het hart van in na snelle exit in Tokio: “Ik wou méér doen voor Team Belgium”

Olympische SpelenElise Mertens zal de Spelen in Tokio verlaten zonder roem. Na het dubbel volgde ook in het enkelspel een ontgoochelende vroege exit: haar medaillekans is snel vervlogen, té snel. En Mertens zat daar mee in: “Op de Spelen in Parijs wil ik beter doen.”

“Ik heb niet het resultaat behaald dat ik wou. Ik heb geen enkele match gewonnen”, zo windt Mertens er geen doekjes om. Nochtans heeft ze gevochten voor wat ze waard was, in de middaghitte van Tokio. De gevoelstemperatuur lag rond 40 graden. Bij elke wisselpauze legde Mertens een zak met ijs in haar nek om af te koelen. Het duel tegen Ekaterina Aleksandro (WTA 34) draaide zo uit op een uitputtingsslag van drie uur. De Russin vroeg halfweg de tweede set al een medische time-out aan. Maar kraken deed ze nooit. Ze maakte een set achterstand goed en bleef aanklampen in de derde set na een vroege break van Mertens. Bij een 4-3 en 30-0-voorsprong had Mertens alles nog in handen,dan kantelde de match plots. Aleksandrova brak terug en gaf de aangeslagen Mertens met enkele mokerslagen geen ademruimte meer: 6-4, 4-6, 4-6.

Een nieuwe opdoffer voor Mertens dus na de al even snelle uitschakeling in het dubbel waar ze met haar status als nummer één van de wereld toch ambities mocht koesteren. De uitkomst is niet wat ze verwacht had, geeft ze toe: “Ik wou méér doen voor Team Belgium.”

Het warme weer speelde haar op het eind van de partij wel parten: “Dit duel behoort tot de topvijf van zwaarste ervaringen in warm weer. In New York kan het heel vochtig zijn, in Australië heet, maar hier is het vochtig en warm. Niet dat ik zou neervallen door de hitte, maar de benen voelen wel zwaarder aan.” Een pluim ook voor Aleksandrova die mentaal sterk bij de achterstand in de derde set bleef: “Ze bleef drie uur lang weinig fouten maken. Op het einde kon ze nog altijd druk zetten. Dat heeft het verschil gemaakt.”

© REUTERS

Ook al was de olympische ervaring sportief geen voltreffer, smaakt dit naar meer. “Ik probeer het positief te bekijken. In tennis krijgt niet iedereen de kans om de Spelen mee te maken. Ik ben blij met deze ervaring nu. Ik hoop er in Parijs in 2024 weer bij te zijn en dan beter te presteren.”

Nu moet Mertens snel weer de knop omdraaien. Na de sportieve uitschakeling moet iedere olympische atleet binnen de 48 uur het land verlaten. “Het is spijtig dat ik geen andere sporten zal kunnen zien. Ik moet mezelf zo nu klaarstomen voor het Amerikaanse circuit. Ik vlieg rechtstreeks naar de VS. Dan moet ik weer een uurverschil overwinnen. Ik heb een weekje om te bekomen daar, maar de maandag daarop begint het weer.”

© AFP