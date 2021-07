Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo-Visma, zag dat Wout van Aert het vooral mentaal moeilijk kreeg: “De laatste dagen waren aftellen”

Vrijdagvoormiddag stapt Wout van Aert op het vliegtuig naar Europa. Via Parijs keert hij terug naar huis. “Het is tijd voor de familie”, zegt hij. Dat geloven we graag. Van Aert zal in totaal bijna zes weken van huis weggeweest zijn. Zijn laatste koersblok begon half juni met het BK en liep over de Tour tot de Spelen in Tokio. “Dat was een lange en intense periode”, zegt Mathieu Heijboer, head of performance bij Jumbo-Visma. “Wout heeft nu recht op rust. Hij neemt een week vakantie, daarna vertrekt hij op stage en begint de opbouw richting najaar.”