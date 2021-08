Mama Daniele over haar ‘kuikentje’: "Nafi is een strijder. Ze heeft gewonnen met het mes tussen de tanden”

Olympische SPelen Weg naar goud verliep allesbehal­ve rimpelloos voor Nafi Thiam: “Een week geleden kon ik niet lopen van de rugpijn”

5 augustus Nafi Thiam (26) heeft het geflikt: ze is er als eerste Belgische atleet ooit in geslaagd om zichzelf op te volgen als olympisch kampioene. Een titel die er op televisie vanzelfsprekend uitzag, maar achter de schermen en vooral ook in het kopje veel energie heeft geëist. “Toen me verteld werd dat Roger Lespagnard (haar coach) positief had getest, ben ik in tranen uitgebarsten. Ik kón niet meer.”