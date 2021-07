Maandenlang hing er waas van mysterie rond concurrente van Thiam, maar Johnson-Thompson geeft nu toch update: “Ik scheurde m’n achillespees”

Olympische Spelen Haalt Goffin het vliegtuig, wat met het opspelende lichaam van Mertens en goud in het dubbel? De kansen van onze Belgische tennissers in Tokio

25 juni Wimbledon moet nog starten, maar enkele Belgen zitten toch al met het olympisch tennistornooi in hun achterhoofd. Over 30 dagen wagen vier of vijf landgenoten hun kans in Tokio. Haalt Goffin het vliegtuig? En wat met het opspelende lichaam van Mertens? Wij schatten hun kansen in.