Louis Croenen spettert niet in halve finale 200m vlinder: “Snel gestart, maar klop gekregen”

Geen superpiek voor Louis Croenen: hij kon aan zijn finaleplek op de 200m vlinder op de Spelen in Rio nu geen even mooi vervolg breien in Tokio. In de halve finale bleef hij ver boven zijn Belgisch record dat hij wou slopen: "Dit is toch een serieuze domper."

De Belgische zwemmers konden nog niet spetteren in Tokio. Zijn halve finale bereikte Croenen wel in een zeer behoorlijke tijd van 1:55.78, maar de hoop dat daar nog rek op zat om met een nieuw Belgisch record de finale te halen kwam niet uit. Integendeel: Croenen zwom een zwakkere tijd dan in de reeksen en strandde met 1:56.67 een flinke seconde boven zijn besttijd (1:55.39) die al van het WK in 2015 in Kazan dateert.

Zoals aangekondigd heeft Croenen in de halve finale wat ‘alles of niks’ gespeeld. Hij startte met een andere race-indeling iets sneller - iets té snel volgens het plan - en haalde wel mooie splittijden, maar bekocht die inspanningen in de laatste 50 meter met een te groot verval. “Ik wist dat ik iets moest proberen en dat heb ik gedaan”, zegt Croenen. “Maar ik voelde me niet super in het water. Ik had nochtans goed gerecupereerd van de reeksen en niet slecht geslapen. Ik weet niet waaraan het ligt. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel een klop.”

Op voorhand leefde het idee dat Croenen een paar tienden onder zijn Belgisch record zou moeten duiken om kans te maken op een finale. Dat zorgt voor gewicht op de schouders. Uiteindelijk bleek in de halve finale wel dat geen mirakeltijden nodig waren om in de finale te raken. De Japanner Tomoru Honda plaatste zich als achtste met 1:55.31, en dat is slechts acht honderdsten onder het BR van Croenen.

Zo overheerst toch teleurstelling bij Croenen: “Mijn tijd van de reeksen zat daar niet ver vanaf. Ik had er dichterbij kunnen zitten. Ik wist dat een finale moeilijk zou zijn, maar ik ben ontgoocheld dat ik geen Belgisch record lukte. Ik zwom een seconde trager dan in de reeksen. Dat is toch een serieuze domper.”

Croenen beseft dat hij tegen zijn plafond zit aan te schurken. Over zijn hele seizoen kan hij wel best tevreden zijn: “Weet je, voor 2021 had ik een paar jaar geen tijd meer rond de 1:55 gezwommen. Dit jaar ben ik daar vier keer of zo in geslaagd. Maar dat zal het wel ongeveer zo zijn, ja.”

De evaluatie van zijn Spelen zal Croenen later maken. Hij zwemt nog de 100m vlinder in Tokio. “Ik mik ook daarin op het verbreken van mijn Belgische record, maar de topzestien halen zie ik niet meteen lukken.” Volgens zijn coach Ronald Gaastra zal het voor Croenen ook niet makkelijk zijn om de knop om te draaien: “Ja, dat zal moeilijk zijn. Maar het is een bijnummer voor hem. Hij moet nu eerst al zijn emoties een plaats geven. En dan op die 100m vlinder is het gewoon knallen en hopen dat hij in de buurt van zijn besttijd kan komen. En zelfs dan weten we dat dat waarschijnlijk niet genoeg zal zijn om door te gaan naar de halve finale. Het is een nummer om zich nog eens af te reageren, en that’s it.”

Croenen hoopt via de 100m vlinder wel de Spelen dan met een beter gevoel te verlaten. Mogelijk zijn laatste Spelen. Croenen zei zijn toekomst nu jaar per jaar te bekijken. Maar de top in zijn discipline, die als een van de zwaarste geldt, ontwikkelt zich snel. Zonder veel uitzicht op knalprestaties of finales op grote kampioenschappen is het mogelijk moeilijk gemotiveerd te blijven. “Ik ga daar nu niet over nadenken. Eerst de 100m zwemmen en dan vakantie nemen.”

Wanneer Croenen afzwaait, verliest België na Pieter Timmers wel een tweede steengoede zwemmer die voor gedenkwaardige olympische momenten heeft gezorgd. Afwachten nog wat Fanny Lecluyse in Tokio doet op haar hoofdnummer, de 200m school. Maar als zij ook onder haar doel blijft, eindigt het olympisch zwemtoernooi in mineur. Dat zou dan in schril contrast met de Spelen van Londen en Rio staan, toen België zowel in de estafette als individueel voor veel Belgische headlines zorgde.

“Maar we wisten van tevoren dat het moeilijk zou zijn om het Belgische zwemmen in de kijker te zetten in Tokio”, geeft Ronald Gaastra toe. “We kijken allemaal naar de Spelen van 2016 met het zilver van Timmers of naar 1996 met het goud van Deburghgraeve, maar tussen 1996 en nu zijn er nog Spelen zonder finaleplaatsen of medailles geweest.”

Het blijft wel uitkijken naar jonge frisse Belgische toptalenten. Valentine Dumont is een van de weinigen en had ook voldaan aan de internationale olympische limiet, maar zag zich genekt door de onbedachtzame strengere limieten van de eigen federatie en een kleingeestige houding van het BOIC. Dumont had anders wel voor een frisse zwemnoot in Tokio kunnen zorgen. “Ja, het is jammer”, zegt Croenen. “Ik heb me hier gefocust op mijn eigen voorbereiding, maar ik vind het wel erg voor Valentine. Ik zou niet in haar schoenen willen staan.”

