Louis Croenen opgelucht na overleven reeksen 200m vlinder, maar chrono kon beter: “In halve finale alles of niks”

Olympische SpelenOp het nippertje telt ook: Louis Croenen overleefde in Tokio als 14de de reeksen van de 200m vlinder, met amper 26 honderdsten overschot. Maar de missie voor de finale oogt verdomd moeilijk. Hij zal nog een flink stuk onder zijn chrono van 1:55.78 moeten en liefst zijn Belgisch record breken waarvoor hij zo hard getraind heeft: “In de halve finale is het alles of niks”

Dinsdagochtend zwemt Croenen in Tokio mogelijk de laatste keer zijn hoofdnummer 200m vlinder op de Olympische Spelen - hij neemt later deze week wel nog deel aan de 100m. Die-hards die zijn race willen zien, zullen vannacht vroeg moeten opstaan. In Belgische tijd staan de halve finales vanaf 4u35 gepland.

Vier jaar geleden pronkte Croenen op zijn nummer nog in de olympische finale bij de beste acht ter wereld. Logisch dat hij die ambitie ook formuleert voor Tokio, maar tegelijk is de concurrentie op de 200m de laatste jaren zodanig toegenomen dat een finale voor Croenen alleen nog realistisch is als hij zichzelf overtreft en zijn Belgisch record breekt. Alleen dateert dat met 1:55.39 al van zes jaar geleden op het WK in Kazan.

Volledig scherm © Photo News

Croenen zou graag dat plafond nog eens doorbreken. Op het EK in mei schurkte hij er tegenaan, maar de absolute piek zou hij bewaren voor Tokio. Dat doel kon hij in de reeksen niet waarmaken. Zijn tijd van 1:55.78 is mooi - zelfs beter dan zijn tijd waarmee hij in Rio de olympische finale haalde - maar tegelijk was het als 14de tijd van het deelnemersveld ook kantje boord om niet uit de beste zestien te vallen.

Nog veel rek?

Gemengde gevoelens dus bij Croenen: opluchting om zijn plek, maar onvoldaan over zijn chrono boven zijn Belgisch record. “Voor mij zijn de Spelen geslaagd als ik mijn persoonlijk record breek. Als ik daarmee 11de ben, kan ik er ook niet aan doen.” De vraag is of er in de halve finale nog veel rek op zit vergeleken met zijn tijd in de reeksen? “Ik hoop dat ik nog sneller kan, maar om dat ‘s ochtends te zwemmen, is niet evident. Die halve finale is echt alles of niks. Maar de kans bestaat wel.”

Zijn coach Ronald Gaastra heeft met Croenen hard gewerkt om de muur van 1:55 te slopen, want met een tijd in de 1:54 doe je wel mee in de finale: “Zijn tijd in de reeksen van 1:55.78 is goed, maar ik denk dat hij beter kan. En dat denkt Louis zelf ook.”

Volledig scherm © Photo News