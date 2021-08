LIVE. Thiam staat er meteen op zevenkamp met goeie tijd op 100 m horden, KJT loopt 40 punten uit - Noor Vidts verrast

Olympische Spelen Waarom Red Lions niet euforisch zijn na bereiken olympische finale: “Nu kan het toernooi eindelijk beginnen”

3 augustus België mag een medaille bijschrijven, dankzij de Red Lions in Tokio. Net als in Rio 2016 halen ze de olympische finale. Maar wàt een verschil in beleving nu. Niks euforie zoals na Nederland toen, alleen ingetogen blij. “Vreugde heeft totaal geen zin.”