LIVE. Sterke Nafi Thiam op kop: over 1m92 nadat ze goeie tijd op 100 m horden liep - Noor Vidts verrast

Olympische Spelen Team USA maakt favorieten­rol waar in topper tegen sterke Spanjaar­den en staat in halve finales, ook Doncic stoot door

3 augustus Slovenië en de Verenigde Staten hebben zich op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van het baskettoernooi voor mannen. Voor de VS liep dat niet van een leien dakje. Pas in het derde kwart konden Durant en co afstand nemen van Spanje, dat kon rekenen op een beresterke Ricky Rubio.