LIVE. Spanje speelt met vuur: Richarlison ziet 2-0 op de lat uiteen spatten

Olympische Spelen Onze atle­tiekspe­ci­a­lis­te over Nafi Thiam, de vrouw van goud: “Ze presteerde onder onmenselij­ke druk, dan ben je mentaal ijzersterk”

5 augustus Nafi Thiam heeft geschiedenis geschreven. Onze landgenote slaagde er als eerste Belg(ische) ooit in om haar olympische titel te verlengen. Onze atletiekspecialiste Valerie Hardie schat het goud van Thiam in. “Nafi greep je naar de keel. Zo intens. Zo recht uit het hart. Zo puur. En tegelijk ook zo triest. Wat was het ontzettend mooi dat Thiam haar emoties zo openhartig deelde.”