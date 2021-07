LIVE. Pakken Lions 3x3 nog brons? Tegen Letland werd er zwaar verloren, nu wacht “sterkste ploeg ter wereld” Servië

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lions ondergaan wet van de sterkste tegen Letland (21-8)

Geen stunt voor de Lions tegen Letland. In de openingsmatch waren de Belgen nog te sterk voor de Letten, maar vandaag waren de rollen spijtig genoeg omgedraaid. Waar de Lions vooral onder de ring te veel misten, deden de fysiek sterke Letten dat niet. 6 op 13 onder de ring, 1 op 9 erbuiten: met zo’n cijfers win geen wedstrijd in het 3x3. En al zeker geen halve finale op de Olympische Spelen tegen een topland. Naast Vervoort, die af en toe nog wel flitste, haalden ook Nick Celis, Rafaël Bogaerts en Thierry Mariën niet hun niveau van de voorbije dagen. Alles behalve een schande, wel zonde.

Vervoort bracht België met een tweepunter nog wel op voorsprong, maar Letland nam meteen over om uit te lopen. Voor de Lions is het nu zaak om de ontgoocheling snel door te spoelen en er om 14u15 weer te staan. Al wacht dan met Servië opnieuw een bijzonder sterke tegenstander. In de poulefase was Servië nog een maatje te sterk voor België. Maar nadat ze het perfecte rapport met zes zeges op rij konden voorleggen, gingen ze vandaag verrassend onderuit tegen Rusland met bovendien zware cijfers: 21-10. Kunnen de Lions zich nog een laatste keer opladen en toch nog stunten met brons in het allereerste 3x3-toernooi op de Spelen?

Bogaerts: “Hopen op nog één laatste verrassing”

“Het is snel gegaan”, beaamt Raf Bogaerts. “Ze werkten goed af, haalden een hoog shotpercentage. Dan wordt het lastig om te winnen. In dit stadium van het toernooi is élke ploeg vermoeid. We moeten straks ons verstand op nul zetten en nog één keer tien minuten alles geven. We hadden verwacht dat Rusland de tegenstander zou worden, maar het is nu Servië. Hopelijk hebben we nog één laatste verrassing in de benen.”

Celis: “Misten frisheid en energie”

Nick Celis zag dat de Lions nog goed aan de match begonnen, maar vervolgens in elkaar zakten. “We stapelden de missers op, wat volledig aan de vermoeidheid te wijten is. Wij misten frisheid en energie, we liepen achter de feiten aan. Letland is ook meer ervaren op dit niveau, zij zijn het gewoon om dit soort matchen te spelen. Servië, de beste ploeg ter wereld, maakte tegen Rusland hetzelfde mee als ons nu. Hopelijk kunnen we dit keer wedijveren met hen en maken we niet dezelfde fouten. Het zou leuk zijn als we ons straks kunnen herpakken en de Belgische supporters, die zo hard achter ons staan, bedanken.

Vervoort: “Klik is al gemaakt”

“Na drie à vier minuten begonnen wij veel te missen”, vertelt Thibaut Vervoort. “Zij vonden vervolgens de energie om het momentum naar zich toe te trekken. Dat is tegelijk het mooie en gekke aan 3x3 basketbal. Als Letland op snelheid kan spelen, is het de beste ploeg ter wereld. Als je dan ook nog eens niet goed verdedigt, heeft dat z'n effect op de aanval, waar je wilt beginnen te forceren.”

“Mentaal zit er nog reserve in de tank, dit zijn de Spelen. We moeten nog even op de tanden bijten, maar ik ben nu al gebrand om die match om het brons te spelen. We hebben het iedereen tot nu toe moeilijk gemaakt, dus waarom zou dat nu ook niet kunnen? De klik is in elk geval al gemaakt. Nu is het even benen omhoog en afkoelen, en dan gaan we er nog eens hard tegenaan.”

Thibaut Vervoort druipt ontgoocheld af.