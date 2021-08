LIVE OS. Zware val ontsiert omnium bij vrouwen, ook Kopecky tegen de grond - Abdi loopt naar zevende Belgische medaille!

Olympische Spelen Lotte Kopecky & Jolien D’hoore, ideale mix van kracht en ervaring in de ploegkoers: “Geen medaille? We mogen er niet aan denken...”

6 augustus De één was ‘leading’, de andere is het geworden. Aan de vooravond van de grote Belgische machtsoverdracht bundelen ‘ladies’ Jolien D’hoore (31) en Lotte Kopecky (25) nog één keer de krachten in de olympische ploegkoers. “We zijn altijd elkaars concurrenten geweest, nu strijden we voor hetzelfde doel.”