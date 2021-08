LIVE OS. Zware val ontsiert omnium bij vrouwen, Kopecky geeft op in temporace- Abdi loopt naar zevende Belgische medaille!

Olympische Spelen ‘Gouden Nafi’ over Spelen 2024 in Parijs en geen grote emoties op podium: “Wil je me elke dag zien huilen?”

6 augustus Voor Nafi Thiam (26) is vandaag nog een speciale dag. Onze landgenote kreeg deze middag haar gouden medaille uit handen van Pierre-Olivier Beckers, de voorzitter van BOIC, na haar zege in de zevenkamp. Maar vooraf blikte de olympische kampioene nog even terug op haar meerkamp én vooruit naar wat komt. Dat zal in eerste instantie vooral rust zijn. Maar wat met de Spelen in Parijs van 2024?