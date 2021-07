LIVE OS. Zorgen Detry en Pieters voor stunt in finaleronde golf? Sacoor naar halve finales 400m - Vierde gouden plak voor zwemfenomeen Dressel

Olympische Spelen Zeilster Emma Plas­schaert zet opmars voort en rukt op naar vierde plaats

29 juli Emma Plasschaert is van de zesde naar de vierde plaats opgeklommen in de Laser Radial-klasse. De Belgische zeilster eindigde vandaag tweemaal in de top vijf. Een stap dichter bij een medaille op de Olympische Spelen.