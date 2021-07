LIVE OS. Zorgen Detry en Pieters voor stunt in finaleronde golf? En knokt zeilster Emma Plasschaert zich toch nog op het podium?

Olympische Spelen Een medaille behoort tot de mogelijkhe­den: België plaatst zich in recordtijd voor finale Mixed Relays

30 juli Prima start voor de Belgen in het atletiek. De gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter heeft zich op de Spelen van Tokio met een Belgisch record in de reeksen geplaatst voor de finale. Na diskwalificatie van eerst de Verenigde Staten en dan de Dominicaanse Republiek wonnen ze ook hun reeks. Helaas voor de medaillekansen van de Belgen, mogen de Verenigde Staten en de Domenicaanse Republiek toch nog deelnemen aan de finale. Ze vochten de beslissing aan en kregen gelijk. In de andere reeks klokten vier landen een snellere tijd, maar de Belgen deden het zonder de lichtgekwetste Cynthia Bolingo, Cheetah in vorm. Zij zou morgen in de finale om 14.35 uur wel kunnen lopen.