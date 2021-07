LIVE OS. Wout van Aert en co gaan voor tweede dag op rij op verkenning - Amerikaanse voetbalsters zien einde komen aan ongelofelijke reeks

Olympische Spelen ‘An­ti-seksbedden’ in het olympisch dorp? Ierse gymnast weerlegt mythe: “Fake news”

20 juli Over het doen en laten in een olympisch dorp kunnen er boeken geschreven worden. Alleen zal het er dit jaar wegens corona iets minder intiem aan toegaan. Zeker omdat de organisatie, zo leek het toch, voor kartonnen bedden heeft gekozen in de kamers van de atleten. ‘Anti-seksbedden’, klonk het snel. Maar de Ierse gymnast Rhys Mcclenaghan ontkracht die mythe nu.