LIVE OS WEGRIT. Wie kroont zich tot olympisch kampioen bij de vrouwen?

Olympische Spelen Kersvers olympisch kampioen Richard Carapaz: “Toen ik over de streep reed, kon ik niet geloven dat ik goud had gewonnen”

24 juli Wout van Aert haalde met een zilveren medaille in de wegrit het eerste eremetaal voor België binnen op deze Olympische Spelen. Het goud was voor Richard Carapaz, die dolblij was met zijn olympische titel. “Ik heb er zo hard voor gewerkt om hier te zijn en dit is een heel groot moment voor mij”, zei de 28-jarige Ecuadoriaan na afloop.