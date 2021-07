LIVE OS WEGRIT VROUWEN. Nederland vertikt het om organisatie op poten te zetten, vroege vluchter Kiesenhofer op weg naar goud

Olympische Spelen Belgian Lions 3x3 winnen van Rusland, maar verliezen van favoriet Servië: “Voor ons een mooi verhaal, tot we gisteren plots bedreigin­gen kregen”

9:06 Net als gisteren wisselend succes voor de Belgian Lions 3x3. De basketters wonnen hun derde wedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio tegen Rusland (21-16), in hun vierde wedstrijd was Servië te sterk (21-14). Gisteren hakte de nederlaag tegen Japan er wel in. “Dat gaf een wrang gevoel en we begonnen wat te twijfelen”, gaf kapitein Nick Celis van vandaag toe.