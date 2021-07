LIVE OS WEGRIT. Kopgroep krijgt maar liefst 17 minuten, geen aanstalten tot tempo in het peloton - Van Aert: “Ik heb goed geslapen”

Olympische Spelen Goud is geen obsessie meer voor taekwondo­ka Jaouad Achab: “In Rio wilde ik het té graag”

22 juli In Rio was goud het enige waar Jaouad Achab aan kon denken. Maar uiteindelijk stond hij toen niet eens op het podium: “Ik had geen zin meer om nog voor het brons te vechten.” Vijf jaar later is de 28-jarige taekwondoka van zijn obsessie verlost. “Ik ben minder favoriet, dus ben ik relaxter en amuséér ik me.”