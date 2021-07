LIVE OS. Vooralsnog weinig Belgisch succes: Bruggeman out in skateboarden, nieuw verlies voor 3x3 in basket

Olympische Spelen Mooi gebaar: emotionele papa Evenepoel overhan­digt cheque aan voorzitter van Luikse supporters­club die alles verloor bij overstro­min­gen

24 juli Een emotioneel moment deze ochtend in het kamp van Remco Evenepoel. Zijn familie en fans zamelden geld in ten voordele van de voorzitter van een supportersclub uit Luik. “Iedereen weet wat er deze week in Luik gebeurd is”, vertelde papa Patrick. “We hebben iemand van de supportersclub uit Luik, een bestuurslid, die alles kwijt is. Het bedrag dat jullie hebben ingezameld, schenken we integraal aan René. Een bedrag van 5.000 euro.”