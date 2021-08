LIVE OS. Verbruggen en Gorissen lopen marathon bij de vrouwen - Zorgen Belgian Tornadoes vandaag voor een medaille?

Olympische Spelen “Een radicale groep linkse maniakken”: Donald Trump haalt stevig uit naar Amerikaan­se voetbal­vrou­wen na behalen brons

6 augustus Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft flink gesneerd naar de Amerikaanse vrouwenvoetbalploeg. De VS pakten gisteren brons op de Olympische Spelen in Tokio en volgens Trump was dat goud geweest als “het team, aangevoerd door een radicale groep linkse maniakken, niet ‘woke’ was geweest”.