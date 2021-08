LIVE OS. Vanderbemden met beste tijd seizoen naar halve finales 200 meter, Duo Broekx/Peters wint B-finale kajak 500 meter

Olympische Spelen Vanderbem­den stoot aan zijde van tienersen­sa­tie Knighton door naar halve finales 200m

5:09 Robin Vanderbemden heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio voor de halve finales van de 200 meter sprint geplaatst. De 27-jarige Luikenaar werd in 20.70, zijn beste tijd van het seizoen, derde in zijn reeks.