LIVE OS. Van Uytvanck komt goed terug, maar verliest eerste set tegen Spaanse Muguruza - Osaka sneuvelt al in het tennis

25 juli Charline Van Snick moet Tokio met lege handen verlaten. In de categorie tot 52 kilo ging de 30-jarige Luikse er in de herkansingen uit. Terwijl er meer had ingezeten, zo zag ook haar coach Cédric Taymans het: “Een medaille was zeker haalbaar. Maar in het judo wint niet altijd de beste”.