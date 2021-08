LIVE OS. Tienkamp Van der Plaetsen eindigt in ziekenhuis - Kajakkers Hermien Peters én Lize Broekx peddelen naar halve finales K1 500 meter

Olympische Spelen LIVE. Sterke Nafi Thiam op kop: over 1m92 nadat ze goeie tijd op 100 m horden liep - Noor Vidts verrast met vierde plaats

6:11 'So far so good’ voor Nafi Thiam in Tokio. Op kop na de eerste twee onderdelen in de zevenkamp. Na de 100 meter horden en het hoogspringen volgen vandaag nog het kogelstoten (12u05) en de 200 meter (13u30). Morgen is er het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter. De 26-jarige Thiam ligt perfect op koers voor opnieuw olympisch goud. En ze straalt vertrouwen uit. Ook de Vilvoordse Noor Vidts is een positieve noot en staat voorlopig heel knap vierde. Op deze pagina hoeft u geen enkel hoogtepunt te missen.