LIVE OS. Thomas Van der Plaetsen start sterk aan tienkamp met tweede tijd uit carrière op 100 m

Olympische Spelen Wordt Quinn de eerste transgen­der én non-binaire persoon met olympisch goud? Canadees speelt vrouwenfi­na­le in voetbal

3 augustus Voor het eerst wist Canada zich te plaatsen voor de olympische finale in het voetbal. Gestunt tegen de sterke States. Maar dat is niet de enige primeur in de eindstrijd van vrijdag tussen Canada en Zweden. Quinn (25) wordt zo ook de eerste openlijke transgender én non-binaire sporter die een olympische medaille pakt.