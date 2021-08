LIVE OS. Sterke Debjani met snelste tijd naar halve finales, geen A-finale voor Peters en duo Broekx/Peters

OLYMPISCHE SPELEN Gouden nagels van een gouden atlete: het toepasse­lij­ke bijgeloof van Nina Derwael

2 augustus Het past intussen bij de routine van Nina Derwael bij de grootste kampioenschappen. Ook in Tokio heeft Derwael voor de olympische brugfinale haar nagels goud gelakt, in harmonie met haar lievelingskleur van een medaille. “Het is wat bijgeloof. Ik heb dat al vaak gedaan: ‘Kom, laten we die nagels in het goud doen.’ Ik wou dat voor de Spelen niet veranderen.”