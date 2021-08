LIVE OS. Spelen zitten erop voor Team Belgium dat Wathelet als vlaggendrager aanduidt - ondertussen wel nog basketbalfinale bij de vrouwen

Olympische Spelen Ontgooche­ling bij Jolien D’hoore en Lotte Kopecky: “Lichame­lij­ke schade valt mee, de teleurstel­ling is groter”

6 augustus Geen gedroomd afscheid van de piste voor Jolien D’hoore (31). Samen met Lotte Kopecky (25) werd het een olympische ploegkoers om snel te vergeten. Beide rensters reageerden ontgoocheld voor de VTM-micro. “Dit is jammer, want we hadden hier heel hard voor getraind.”