LIVE OS. Pieters komt op twee slagen van het podium - Sacoor en Borlée naar halve finales 400m - Vierde gouden plak voor zwemfenomenen Dressel en McKeon

Olympische Spelen Gemengd aflossings­team 4x400m bijt spits af voor Belgen in atletiek: “Het zal snel gaan. Wereldre­cord snel”

29 juli Wie aflossingen zegt, die zegt ook Belgian Tornados. En Belgian Cheetahs. En... wat is nu eigenlijk de naam van het gemengde Belgische team dat vrijdag de spits afbijt in het Olympic Stadium? “Die bijnaam, dat is een klusje voor nà de Olympische Spelen”, zegt Camille Laus. First things first: de finale halen.