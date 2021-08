LIVE OS. Pieters komt op drie slagen van het podium - Sacoor en Borlée naar halve finales 400m - Dressel rondt zwemcompetitie af met 5de gouden plak

Olympische spelen Tranen van geluk bij Nederland­se BMX’er Kimmann, die met barst in knie naar goud vliegt: “Ik snap er geen fluit van”

30 juli Niek Kimmann heeft op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille gegrepen. De 25-jarige Nederlandse BMX’er was in de finale op het Ariake Urban Sports Park veruit de sterkste. Een straffe stoot, want hij reed rond met een barst in de knie na een botsing met een official. De Brit Kye Whyte pakte zilver, de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez Yepes het brons.